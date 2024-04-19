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تركيا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “على رأس أولوياتنا”

السبت 20 أبريل 2024 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “على رأس أولوياتنا”



اسطنبول/سما/

 قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التوتر بين إسرائيل وإيران يجب ألا يصرف الانتباه عن الوضع في غزة، وإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجب أن يكون على رأس أولويات المجتمع الدولي.

جاءت تعليقات فيدان في إسطنبول اليوم السبت خلال زيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري الذي حث إيران وإسرائيل على ضبط النفس.

وتأتي زيارة شكري إلى تركيا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب هجوم إسرائيلي على ما يبدو على إيران. ولم تذكر إسرائيل شيئا عن الهجوم.

وقال شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع فيدان، إن هناك قلقا في المنطقة إزاء التصعيد المستمر.

وأضاف “نحن قلقون من التصعيد القائم، ومنذ البداية حذرنا بأن الحرب في غزة سوف تؤتي باتساع رقعة الصراع والتوتر في المنطقة”.

كما قال “طالبنا الطرفين (إيران وإسرائيل) بضبط النفس وعدم الانزلاق إلى إطار أوسع من المواجهة العسكرية سواء المباشرة أو غير المباشرة فيما بينهما”.

وقال فيدان إن السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط هو احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والدعم الغربي لإسرائيل.

وقال “إن أي تطور يمكن أن يصرف انتباهنا عن هذه الحقيقة يجب تجاهله… يجب أن يكون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وحل الدولتين على رأس أولوياتنا”.

وأضاف فيدان عن لقائه مع شكري “ناقشنا المزيد مما يمكننا القيام به لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يمكن القيام به على المدى الطويل من أجل التوصل إلى حل الدولتين”.

(رويترز)

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