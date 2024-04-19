العملية مستمرة منذ 40 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن قتل 10 فلسطينيين في طولكرم

طولكرم/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن قواته قتلت خلال مواجهات عشرة ناشطين فلسطينيين في عملية مداهمة ما زالت مستمرة في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مراسل صحافي في الموقع أنه سمع دوي انفجارات وإطلاق نار صباح السبت، وشاهد منزلا ينفجر وطائرات مسيرة تحلق فوق المخيم. وفي لقطات فيديو تظهر آليات عسكرية وجنود يتجولون في أزقة المخيم.

وقال الجيش في بيان، إن “القوات الأمنية تمكنت من القضاء على عشرة إرهابيين خلال الاشتباكات”، موضحا أنه ينفذ هذه العملية “منذ أكثر من أربعين ساعة”.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن عمليات التوغل هذه تستهدف مجموعات فلسطينية مسلحة، لكن غالبا ما يسقط فيها مدنيون أيضا.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية “سقوط عدد من الشهداء والجرحى داخل المخيم”، موضحة أن “الجيش يمنع الطواقم الطبية من مساعدة الجرحى”.

وأضاف المصدر ذاته أن مسعفًا أصيب بالرصاص.

وذكر سكان أن الكهرباء قُطعت وبدأ الطعام ينفد، ولا يستطيع أحد الدخول أو الخروج من المخيم.

وقال رئيس هيئة مقاومة الاستعمار والجدار مؤيد شعبان إن “حصار معسكر نور شمس مستمر منذ أكثر من 42 ساعة”. وأضاف أن “هذا التوغل غير مسبوق.. وهناك قناصة على الأسطح وقوات خاصة منتشرة” في المخيم.

والجمعة قالت وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن من بين الضحايا الطفل قيس فتحي نصر الله (16 عاما) “الذي استشهد متأثرا بجروح في رأسه بنيران إسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين”.

من جهتها، ذكرت “وفا” أن سليم فيصل غانم (30 عاما) استشهد الجمعة برصاص جنود إسرائيليين في مخيم نور شمس القريب.

وأعلن التجار الإضراب السبت في طولكرم، احتجاجا على هذه المداهمة، حسب المصدر نفسه.

ويأتي اقتحام نور شمس على خلفية تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، استشهد 479 فلسطينيًا على الأقل على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية.

(أ ف ب)