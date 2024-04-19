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يونيسف: إصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية الحرب على غزة

السبت 20 أبريل 2024 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
يونيسف: إصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية الحرب على غزة



رام الله/سما/

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، السبت، إصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت متحدثة اليونيسف تيس إنغرام، إن "إصابات أطفال غزة تتنوع بين تلك المدمرة الناجمة عن الغارات الجوية، والصدمات النفسية جراء وقوعهم في اشتباكات عنيفة".

وأكدت إنغرام، في مقطع مصور نشره حساب الأمم المتحدة على منصة إكس، أن "قصص أطفال غزة تعكس صورة مروعة للعواقب الإنسانية للصراع".

وأشارت إلى أن "نحو 12 ألف طفل أصيبوا منذ بداية الصراع بالقطاع".

وأمس الجمعة، قال متحدث اليونيسف جيمس إلدر، في منشور على منصة إكس: "تشير التقارير الحالية إلى أن أكثر من 14 ألف فتى وفتاة قتلوا جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

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