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مصر تستقبل 134 جريحا ومريضا ومرافقا فلسطينيا من قطاع غزة

السبت 20 أبريل 2024 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تستقبل 134 جريحا ومريضا ومرافقا فلسطينيا من قطاع غزة



القاهرة/سما/

استقبل معبر رفح البري في شمال سيناء 37 جريحا ومريضا و97 مرافقا فلسطينيا من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقال مصدر طبي مسؤول في شمال سيناء إنه تم استقبال 26 جريحا ومريضا و11 شخصا من مرضي الأورام من مستشفيات "الأقصى والأوروبي والنجار والصداقة التركي"، للعلاج في مستشفيات "العريش العام والشيخ زويد والحياة ببور فؤاد والاورام بكفر الشيخ وجامعة أسيوط والتامين الصحي بفوه و15 مايو بالقاهرة والسفينة الإماراتية"، بجانب 97 مرافقا لهم.


وأضاف المصدر، أن إصابات الفلسطينيين تنوعت ما بين كسور وجروح وحروق وبتر في الأطراف وإصابات بالعين وأمراض القلب والعيوب الخلقية والربو والشلل وتصلب المفاصل والتشنجات والاورام السرطانية.

وأشار المصدر إلى استقبال 387 فلسطينيا ممن يحملون إقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب استقبال 35 شخصا من أصحاب الجوازات الأجنبية، و80 شخصا من أصحاب الجوازات المصرية.

ولفت المصدر إلى أن مصر استقبلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 4 آلاف مصاب ومريض من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 6 آلاف مرافق، إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 6 آلاف مصري من العالقين بالقطاع.

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