الولايات المتحدة تنشر سرا صواريخ قادرة على تدمير منشآت إيران النووية

واشنطن/سما/

فادت صحيفة "ديلي ميل" بأن القوات الجوية الأمريكية نشرت سرا صواريخ يمكنها استخدام الموجات الدقيقة لتدمير الأجهزة الإلكترونية في المنشآت النووية الإيرانية دون الإضرار بالمدنيين.

وسائل إعلام: الولايات المتحدة تنشر سرا صواريخ قادرة على تدمير منشآت إيران النوويةالوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا دليل على امتلاك إيران سلاحا نوويا

وقالت الصحيفة: "نشرت القوات الجوية الأمريكية سرا صواريخ يمكنها تدمير الأجهزة الإلكترونية للمنشآت النووية الإيرانية باستخدام الموجات الدقيقة، مما يشل فاعليتها دون الإضرار بالمدنيين".

وأشارت إلى أن الحديث يدور حول صواريخ CHAMP (مشروع الصواريخ المتقدمة ذات الموجات الدقيقة عالية الطاقة المضادة للإلكترونيات)، والتي تم نشرها في أماكن مختلفة حول العالم.

وأكدت الصحيفة أن الصواريخ تعطل أي أجهزة إلكترونية يمكن أن تستهدفها.