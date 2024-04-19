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أردوغان يستقبل هنية في إسطنبول

السبت 20 أبريل 2024 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يستقبل هنية في إسطنبول



أنقرة/سما/

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في إسطنبول.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن اللقاء بين هنية وأردوغان بدأ ظهرا في قصر دولمة بهجة على ضفاف البوسفور.

وذكر مكتب الرئاسة أنه من غير المقرر عقد أي مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الأول بين الرجلين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي كلمة له أمام اجتماع للكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية قبل أيام، أشاد أردوغان بالمقاومة الفلسطينية، وقال إنه لا فرق بين قوات الوطنية التركية، إبان حرب الاستقلال، وحركة حماس اليوم، وأنه يدرك ثمن ذلك.

وقال أردوغان: "سأواصل الدفاع عن النضال الفلسطيني، وسأكون صوت الشعب الفلسطيني المظلوم ما أعطاني الله الحياة، حتى لو تركت وحدي".

وأضاف: "قد لا نتمكن من شرح بعض ما قمنا به، لكن من يشككون في حساسيتنا تجاه فلسطين سيشعرون بالعار عاجلا أم آجلا، وسيرون حجم الظلم الذي ارتكبوه بحقنا".

ولفت إلى أن "إسرائيل بالدعم غير المشروط، الذي تتلقاه من الغرب، ترتكب مجزرة دونت بكل خزي في تاريخ البشرية بغطرسة واستهتار كبيرين".

وقال: "بينما لم يكن أحد في العالم يستطيع أن يتحدث، خرجنا وقلنا إن حماس ليست تنظيما إرهابيا، بل جماعة مقاومة".

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