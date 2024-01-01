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طولكرم تطلق نداء عاجلا لإنقاذ مخيم نور شمس

السبت 20 أبريل 2024 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم تطلق نداء عاجلا لإنقاذ مخيم نور شمس



طولكرم / سما /

أطلقت مؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم نداء عاجلا الى دول العالم والمؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف اجتياح وحصار جيش الاحتلال لمخيم نور شمس المستمر منذ يومين أسفر عن استشهاد شابين وجرح العشرات وهدم منازل .

كما دعت المؤسسات في طولكرم للسماح للطواقم الطبية بالدخول الى مخيم نور شمس ووقف العدوان على المخيم وما يعانيه اهالي المخيم من أوضاع صعبة في ظل حصار منذ يومين ونقص في الطعام والأدوية للمرضى وخاصة الأمراض المزمنة، وانقطاع الكهرباء والماء عن عدة مناطق، وحالة الهلع والترهيب التي يعيشها الأطفال وكبار السن بفعل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مخيم نور شمس لليوم الثالث على التوالي. ويمنع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المصابين والشهداء داخل المخيم.

وأسفر العدوان عن استشهاد مواطنين على الأقل أحدهما طفل، وإصابة آخرين وصل أربعة منهم إلى المستشفى.

#مخيم نور شمس #طولكرم

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