الكونغرس يصوت على خطة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

واشنطن / سما /

يصوت مجلس النواب الأميركي اليوم السبت، على خطّة مساعدات واسعة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

ويبدأ التصويت على حزمة المساعدات الطائلة هذه بقيمة 95 مليار دولار التي يطالب بها الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أشهر، عند الساعة 13,00 بالتوقيت المحلّي (17,00 بتوقيت غرينيتش). ويصوّت النوّاب في الوقت عينه على اقتراح لحظر تطبيق "تيك توك".

وفي حال اعتماد هذه التدابير، ستُرفع إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها.



ومن بين البنود الواردة في هذه الخطّة الواسعة، 13 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل في حربها.