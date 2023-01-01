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الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية برئاسة رامي حمد الله

السبت 20 أبريل 2024 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية برئاسة رامي حمد الله



رام الله / سما /

أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة  رامي وليد كامل حمد الله.

 

وتضم اللجنة في عضويتها، كلا من: د. لميس العلمي، ومازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكري النشاشيبي، واسحق مهنا، وياسر موسى حرب، ويوسف عوض الله، واحمد الخالدي.

 

وقد استقبل الرئيس، ظهر اليوم، اليوم السبت، رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي حمد الله.

 

وشدد الرئيس، على الدور الهام والمركزي للجنة الانتخابات في تكريس أسس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وما تم إنجازه من اجراء جميع الانتخابات السابقة وفق اعلى الشفافية والاستقلالية، جعل العالم كله يشهد بنزاهة واستقلالية لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

 

وأشاد الرئيس بالجهود التي بذلها حنا ناصر رئيس اللجنة السابق، وحرصه على دور واستقلالية عمل اللجنة وحيادها، متمنيا سيادته النجاح والتوفيق للجنة الانتخابات المركزية في مهامها القادمة، وأن تتوفر الأجواء السياسية المناسبة لإجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لتكريس النهج الديمقراطي، في النظام السياسي الفلسطيني.

#الرئيس عباس #رامي حمد الله #لجنة الانتخابات المركزية

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