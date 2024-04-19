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"الشعبية" تطالب بتصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه في الضفة

السبت 20 أبريل 2024 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية" تطالب بتصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه في الضفة



غزة / سما /

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم السبت، بتصعيد الاشتباك المفتوح مع جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وحيّت الجبهة، في تصريح لها، المقاومة الباسلة في مخيم نور شمس بطولكرم التي تواصل مجابهة الاحتلال بكل معاني البطولة والتصميم والعزيمة والثبات.

وقالت الجبهة إن تصدي المقاومة للقوات المتوغلة في المخيم لليوم الثاني ومواصلة توجيه ضربات مؤلمة ضدها يشير إلى ثوتها وصلابتها وجهوزيتها للتصدي للعدوان.

وأكدت أن حملة الاحتلال الممنهجة على طولكرم ومخيمها تأتي ضمن محاولته الفاشلة لإجهاض المقاومة، وضرب الحاضنة الشعبية لها في المدن والمخيمات، خاصة في المحافظات الشمالية، لمنع توسعها وتطورها وانتقالها لعموم الضفة.

وأشارت إلى أن العدوان يتزامن مع جرائم عصابات المجرمين الذين أطلق الاحتلال عنانهم ليعيثوا في الأرض فسادا وقتلا في محاولة لتفريع الضفة من أهلها وتسريع سياسات التهويد والاستيطان.

وختمت بالقول إن "الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة والنار، فهي الوحيدة القادرة على دحر العدوان واستعادة الحقوق".

#الجبهة الشعبية #الضفة الغربية #الاحتلال

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