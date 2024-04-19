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حماس: العدوان على العراق ينتهك سيادته وأمنه وأمريكا تتحمل المسؤولية

السبت 20 أبريل 2024 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: العدوان على العراق ينتهك سيادته وأمنه وأمريكا تتحمل المسؤولية



غزة / سما /

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، العدوان الذي وقع منتصف الليلة الماضية على مقر للحشد الشعبي بقاعدة كالسو العسكرية بمحافظة بابل جنوبي بغداد.

وقالت حماس، في تصريح لها، إن العدوان على العراق انتهاكا لسيادته وأمنه، وتجسيدا لهمجية الاحتلال الذي يوسع عدوانه باستمرار على كل المنطقة.

وحملت حركة حماس إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مسؤولية التصعيد في المنطقة، بسبب إمدادها لحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت أن المنطقة لن تشهد استقرارا أو سلاما إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".

ومنتصف الليلة الماضية، أفادت مصادر إعلامية بدوي انفجارات في محافظة بابل جنوبي بغداد.

وأكدت هيئة الحشد الشعبي، في بيان فجر السبت، وقوع انفجار في مقر لها في قاعدة كالسو العسكرية شمالي بابل، مشيرة إلى وقوع خسائر مادية وإصابات.

#حماس

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