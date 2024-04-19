تفشي أمراض الجهاز التنفسي بغزة بفعل نيران طهي الطعام

غزة / سما /

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل مئات الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي في مستشفيات القطاع، بفعل إشعال النيران لطهي الطعام بسبب أزمة غاز الطهي.

وقال الدفاع المدني، في بيان: "تم تسجيل مئات الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي داخل المستشفيات نتيجة اعتماد المواطنين على إشعال النار لعدة ساعات يومياً على مدار الأشهر الستة الماضية".

وأضاف البيان: "استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة، وخصوصاً لمدينة غزة وشمال القطاع، ينذر بأزمة إنسانية وصحية جديدة في ظل العدوان المستمر على شعبنا".

وأوضح أن المواطنين يعتمدون منذ شهور عديدة على الوسائل البديلة والبدائية بإشعال النار من الحطب والفحم، ما تسبب في إصابة العديد بأمراض الجهاز التنفسي بفعل استخدام مواد بلاستيكية وكيماوية في إشعال النيران التي تنبعث منها غازات سامة.

وحذر البيان من تفاقم أزمة غاز الطهي وخطورتها على حياة السكان الذين يعانون أوضاعاً كارثية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال غاز الطهي.

ومنذ بداية الحرب التدميرية على قطاع غزة، يمنع الاحتلال إدخال غاز الطهي إلى مناطق شمال قطاع غزة، بينما يتم السماح بدخول كميات محدودة إلى مناطق جنوب القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".