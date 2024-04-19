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قوات الاحتلال تدمر أكبر مصنع للأدوية بغزة

السبت 20 أبريل 2024 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تدمر أكبر مصنع للأدوية بغزة



غزة / سما /

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة، خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية من دير البلح وسط القطاع.

 

وبحسب بلدية دير البلح، فإنه تم قصف المصنع من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.

 

واعتبرت البلدية في بيان لها، استهداف المصنع بأنه يأتي في ظل استهدافه الممنهج للمنظومة الصحية في قطاع والتي بدأها باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية وإخراجها عن الخدمة،ومرورا باستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

 

وقالت: هذا الاستهداف المتعمد من الاحتلال للمنظومة الصحية يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية لتفريغ قطاع غزة وجعله غير صالح للحياة واستكمال لحلقات التدمير الممنهج لكل القطاعات التي من شأنها أن تعزز الوجود الفلسطيني على الأرض.

#غزة #الأدوية

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