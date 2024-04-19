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الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس لليوم الثاني.. استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 4 جنود إسرائيليين

السبت 20 أبريل 2024 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس لليوم الثاني.. استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 4 جنود إسرائيليين



طولكرم/سما/

 

لليوم الثاني على التوالي تواصل القوات الإسرائيلية السبت عملياتها في مخيم نور شمس بطولكرم، حيث أفادت وسائل إعلام باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 4 جنود إسرائيليين خلال العملية المستمرة.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم برفقة جرافات عسكرية، مساء الخميس، وفرضت حصارا عليه، وسط أعمال تخريب وتدمير متعمد للبنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم.

ونفذت القوات حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل في كافة حارات المخيم، اعتقلت خلالها عشرات الشبان، واعتدت على المواطنين ونكلت بهم وعبثت بمحتويات منازلهم وعاثت فيها فسادا وخرابا، وأخضعت عددا من الشبان للتحقيق الميداني.

ودفعت القوات الإسرائيلية بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى داخل المخيم، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل المضيئة، وبالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء مدينة طولكرم والمنطقة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم اليوم السبت "حدادا على أرواح الشهداء وإضرابا تجاريا شاملا لجميع مناحي الحياة، تنديدا بجرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا".

وبعد اشتباكات دامت ساعات، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة مخيم "نور شمس" في سرايا القدس، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي له بشكل مباشر مع مجموعة من المسلحين الذين تحصنوا داخل أحد المنازل.

من جهة أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن ضابطا و3 جنود أصيبوا خلال عملية للجيش الإسرائيلي بمخيم نور شمس، وأكدت مصادر إسرائيلية أن اثنين منهم جروحهم خطيرة.

ما زالت تحتجز جثامين الفلسطينيين وتمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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