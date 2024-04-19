تطورات اليوم الـ197 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٩٧ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٤٢ شهيدا و ٦٣ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٤٠١٢ شهيدا و ٧٦٨٣٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



جنوب القطاع

وشنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي اربع غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وادّت غارة على منزل عائلة رئيس بلدية رفح الأسبق صبحي رضوان في حي تل السلطان غرب رفح إلى استشهاد تسعة مواطنين بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء ونجل رئيس البلدية.

كما استشهدت مواطنة واصيب عدد آخر بجراح بقصف منزل عائلة الرياطي شرق رفح.

واستهدف طيران الاحتلال الأراضي القريبة من الحدود المصرية الفلسطينية مرتين .

واصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت خيام النازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.



وسط القطاع



ودمرت طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في حي الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتعود المنازل تعود لعائلات الغرابلي والنباهين وأبو مراحيل والسيد والقصاص.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وارتقى الطفل عبد الرحمن أبو غولة؛ متأثرًا بإصابته جراء قصف منزل عائلته في مخيم النصيرات قبل أيام، والذي خلّف -مع عبود- 10 شهداء.

غزة والشمال



واستشهد الأسير المحرر والمبعد إلى غزة، نضال أكرم أبو شخيدم، من الخليل جراء قصف الاحتلال على القطاع.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة جبل الريس شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارتين على منطقة أرض الشنطي بمحيط مستشفى الكرامة غرب مدينة غزة.