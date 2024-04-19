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طقس فلسطين : معتدل نهارا وبارد ليلا

السبت 20 أبريل 2024 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : معتدل نهارا وبارد ليلا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً نهارا باردا نسبياً ليلاً فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلاً نهارا باردا نسبياً ليلاً فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بقليل، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حار نسبياً في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ويكون الجو شديد الحرارة وجافا ومغبر وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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