انفجار ضخم يهز قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوبي بغداد (فيديو)

بغداد/سما/

أفاد مصدر أمني عراقي، يوم السبت بسماع دوي انفجار عنيف هز مناطق جنوب العاصمة بغداد، وصولا إلى محافظة بابل.

وقال المصدر إن دوي الانفجار سمع في مناطق بسماية، المسيب، الحلة، ومحيطها، من دون معرفة الأسباب بعد.

‎وبعد دوي الانفجار أفاد مصدر بوقوع حريق كبير في قاعدة "كالسو" العسكرية المشتركة شمالي محافظة بابل إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

‎وأضاف أن سبب اندلاع النيران لم يعرف بعد، لكن الحادث تسبب بدوي انفجار عنيف سمع في محيط مناطق جنوب بغداد ومحيطها.

‎وتضم قاعدة "كالسو" أفرادا من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

ولاحقا، ذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان صدر عنها فجر اليوم: " وقع انفجار في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل.

وأضاف البيان:" وقد وصل فريق تحقيقي على الفور الى المكان، وتسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات وسنوافيكم بالتفاصيل في حال انتهاء التحقيق الاولي.