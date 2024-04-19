فيديو: "المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة "عوفدا" الجوية الإسرائيلية

بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الجمعة أنها استهدفت قاعدة "عوفدا" الجوية الإسرائيلية، مؤكدة استمرارها في عملياتها.



وفي بيان لها قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الاثنين 15 أبريل 2024 قاعدة "عوفدا" الجوية التابعة للكيان الصهيوني في أراضينا المحتلة".

وأضافت في البيان أنه تم استهداف القاعدة بالطيران المسير.

واختتمت بيانها بالقول "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وتبنت فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

كما حذرت الفصائل الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".