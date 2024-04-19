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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانين ساعدا في جمع تمويل لصالح مستعمرين

السبت 20 أبريل 2024 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانين ساعدا في جمع تمويل لصالح مستعمرين



واشنطن/سما/

 فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا في جمع عشرات الآلاف من الدولارات لصالح اثنين من المستعمرين المتطرفين في الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم الجمعة، أن أحد الكيانين، وهو صندوق "جبل الخليل"، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار لمستعمر كانت قد فرضت عليه عقوبات في أول شباط/ فبراير الماضي بسبب قيادته مجموعة من المستعمرين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم.

وأضافت الخزانة أن الكيان الثاني، جمع 31 ألف دولار في أحد مواقع جمع الأموال على الإنترنت لمستعمر قالت إنه بدأ وقاد شغبا تضمن إضرام النيران في مركبات ومبانٍ والتسبب في أضرار لممتلكات في حوارة، ما أسفر عن استشهاد مواطن فلسطيني.

وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية في البيان "هذه الأفعال من هذه المنظمات تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. وسنواصل استخدام أدواتنا لمحاسبة المسؤولين".

وفرضت الخزانة أيضا عقوبات على مؤسس وقائد جماعة "ليهافا" اليمينية والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود (الأغيار). وذكرت الخزانة أن أعضاء ليهافا "اشتركوا في أعمال عنف، بما في ذلك الهجوم على مدنيين فلسطينيين".

وكانت واشنطن قد فرضت سابقا عقوبات على خمسة مستعمرين وموقعين استعماريين غير قانونيين في الضفة الغربية.

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