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"حزب الله" يعلن تدمير آلية إسرائيلية وإسقاط جنود تجمعوا حولها بين قتيل وجريح

الجمعة 19 أبريل 2024 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن تدمير آلية إسرائيلية وإسقاط جنود تجمعوا حولها بين قتيل وجريح



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني، استهدافه لآلية إسرائيلية من نوع "هامر" وإسقاط جنود تجمعوا حولها بين قتيل وجريح بموقع المطلة.

وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد دقيق ‏وترقب لقوات العدو، وعند وصول آلية من نوع هامر إلى موقع المطلة وتجمع الجنود حولها عند الساعة 18:50 من عصر يوم الجمعة 19-4-2024".

وأضاف: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏الآلية بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح".


وكان "حزب الله" أعلن اليوم أنه "استهدف ‏عند الساعة 1:00 تجمعا للجنود ‏الإسرائيليين في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية". فيما ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

- وعند الساعة 6:50 من عصر يوم الجمعة: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ‏ما أدّى إلى تدميرها. ‏

- عند الساعة 5:50 من عصر يوم الجمعة: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة، وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

- عند الساعة 5:10 من عصر يوم الجمعة: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلّة بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

عند الساعة 4:50 من بعد ظهر يوم الجمعة: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة. ‏

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