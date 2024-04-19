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الدفاع المدني بغزة: تسجيل مئات الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي

الجمعة 19 أبريل 2024 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة: تسجيل مئات الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي



غزة/سما/

 أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، أنه تم تسجيل مئات الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي داخل مستشفيات القطاع، نتيجة إشعالهم النيران لإعداد الطعام بسبب تفاقم أزمة غاز الطهي في القطاع.

وقال الدفاع المدني (الحماية المدنية) في بيان: “تم تسجيل مئات الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي داخل المستشفيات نتيجة اعتماد المواطنين على إشعال النار لعدة ساعات يومياً على مدار الأشهر الستة الماضية”.

وأضاف البيان: “استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة، وخصوصاً لمدينة غزة وشمال القطاع، ينذر بأزمة إنسانية وصحية جديدة في ظل العدوان المستمر على شعبنا”.

وتابع: “يعتمد المواطنون منذ شهور عديدة على الوسائل البديلة والبدائية بإشعال النار من الحطب والفحم، ما تسبب في إصابة العديد بأمراض الجهاز التنفسي بفعل استخدام مواد بلاستيكية وكيماوية في إشعال النيران التي تنبعث منها غازات سامة”.

وحذر البيان “من تفاقم أزمة غاز الطهي وخطورتها على حياة السكان الذين يعانون أوضاعاً كارثية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي”.

وطالب المجتمع الدولي بـ”الضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال غاز الطهي”.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، تقوم إسرائيل بمنع إدخال غاز الطهي إلى مناطق شمال قطاع غزة، بينما يتم السماح بدخول كميات محدودة إلى مناطق جنوب القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

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