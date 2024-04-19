  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بعد تعليقاته على الهجوم على إيران.. انتقادات واسعة لبن غفير

الجمعة 19 أبريل 2024 11:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تعليقاته على الهجوم على إيران.. انتقادات واسعة لبن غفير



القدس المحتلة/سما/

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لانتقادات واسعة من داخل الحكومة بعد تعليقاته على أحداث إيران واستخفافه بحجم الرد واصفا ذلك بـ"المسخرة".

وأثار إيتمار بن غفير استياء كبيرا وسط أعضاء الحكومة الإسرائيلية من خلال تعليق نشره صباح الجمعة حول الهجوم المنسوب إلى إسرائيل بالقرب من مدينة أصفهان في إيران بخلاف موقف إسرائيل التي لم تصدر أي تعليق علني على الواقعة.

وعبر وزراء كبار في الحكومة عن غضبهم الشديد من بن غفير وقالوا إنه "سبب بتعليقاته ضررا كبيرا لإسرائيل".

ووصفه البعض بأنه "شخص غير مسؤول ويطارد العناوين.. الرجل يهذي، وسلوكه فاسد، ويجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يوبخه بشكل حاد وصارم".


وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حيث كتب على منصة "إكس"، موضحا: "لم يسبق أن ألحق وزير في مجلس الوزراء الأمني مثل هذا الضرر الجسيم بأمن إسرائيل وصورتها ومكانتها الدولية".

وأضاف: "بكلمة واحدة تمكن بن غفير من الاستهزاء بإسرائيل ملحقا العار بها من طهران إلى واشنطن.. وكان أي رئيس وزراء آخر سيخرجه هذا الصباح من الحكومة، حتى الوزراء الذين يجلسون إلى جانبه ويصمتون كالخرفان ليسوا بمنأى عن المسؤولية.. إنهم جزء من فشل أمني وقومي لا يغتفر".

هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الطائرات المسيرة التي تقول مصادر إن إسرائيل أطلقتها على مدينة أصفهان يوم الجمعة لم تسبب خسائر مادية أو بشرية.

الأكثر قراءة اليوم

مكالمة صعبة وصراخ بين نتنياهو ووزيرة خارجية المانيا بشان غزة

إبراهيم ابراش يرد على موسى ابو مرزوق ..

مجلس الامن: "فيتو" أميركي يمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

ماسك يعلق بسخرية على الهجوم الإسرائيلي على إيران : دولاراتنا تفجر دولاراتنا الأخرى"..

واشنطن بوست: لماذا تريد قطر إعادة تقييم دورها في مفاوضات غزة؟

مسؤول سابق في الموساد يتهم مصر بالضعف.. محاولة لتبرير اجتياح رفح؟

"السنوار على موقفه".. تقرير: "إسرائيل" رفضت مرتين التوصل لصفقة تبادل أسرى

الأخبار الرئيسية

photo_2024-04-19_22-13-54

فورين بوليسي: لماذا لم تقطع الدول العربية علاقاتها مع "إسرائيل"؟

photo_2024-04-19_21-37-23

مقاومون يخطفون الأنظار.. فيديو لقصفهم جيش الاحتلال وهم يرتدون قميص فريق الزمالك

ليبرمان: نتنياهو مهتم بدولة فلسطينية وبرنامج نووي سعودي..

مسؤول سابق في الموساد يتهم مصر بالضعف.. محاولة لتبرير اجتياح رفح؟

السنوار

"السنوار على موقفه".. تقرير: "إسرائيل" رفضت مرتين التوصل لصفقة تبادل أسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية