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هكذا وصف غزيون الهجمات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة..

الجمعة 19 أبريل 2024 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا وصف غزيون الهجمات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة..



غزة/سما/

عبر بعض سكان مدينة رفح المحاصرة في جنوب قطاع غزة عن اعتقادهم بأن الضربة الإسرائيلية لإيران التي وقعت الجمعة لم تكن سوى عملية استعراضية.

وقال علاء أبو طه أحد سكان رفح لفرانس برس: الجميع يعرفون أن هذا كله مدبر ومتفق عليه مسبقا بين الجانبين. مضيفا أنه إذا أراد طرف ما توجيه ضربة حقيقية، فإنه لا يبادر بتحذيرات مسبقة، ولا يطلق تهديدات قبل ذلك".

وأعلنت إيران أن انفجارات وقعت وسط البلاد في وقت مبكر من الجمعة بينما تحدث مسؤولون أميركيون كبار عن هجوم إسرائيلي ردا على الهجوم الإيراني على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ في نهاية الأسبوع الماضي.


وتأتي هذه التطورات في وقت هددت فيه إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني.

وقالت إسرائيل إنها اعترضت مع حلفائها تقريبا كل المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران وبلغ عددها حوالي 350، متوعدة بأن الهجوم الإيراني لن يمر " دون عقاب".

بدوره استبعد إياد لباد من سكان رفح "حدوث أي شيء" بعد الضربات المتبادلة، مضيفا "لن يكون هناك حرب إقليمية. هذا مجرد استعراض".

وتابع أن إيران ضربت "مناطق فارغة" في إسرائيل التي اختارت بدورها "الانتقام بضرب مناطق فارغة" في إيران.

وقال إن "هذه الحرب بين إيران وإسرائيل ستتوقف قريبا"، مضيفا "هذا كله من أجل لا شيء".

أ ف ب

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