البيت الأبيض: ليس لدينا “تعليق” على هجوم إسرائيلي على إيران الليلة الماضية

واشنطن/سما/

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الجمعة إن البيت الأبيض ليس لديه “تعليق” على التقارير عن هجمات إسرائيلية في إيران الليلة الماضية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إيران أنّها أسقطت مُسيّرات عدّة وأنّه “ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي” على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وقال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة حسين داليريان عبر منصّة إكس إنّ مُسيّرات عدّة “أُسقِطت بنجاح من جانب الدفاع الجوّي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا”. من جهتها، أفادت وكالة “فارس” للأنباء بأنّ دويّ “ثلاثة انفجارات” سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان.

وصرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الطائرات المسيرة التي تقول مصادر إن إسرائيل أطلقتها على مدينة أصفهان اليوم الجمعة لم تسبب خسائر مادية أو بشرية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أمير عبد اللهيان لمبعوثي الدول الإسلامية في نيويورك ونقلتها وسائل إعلام إيرانية.