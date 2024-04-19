سقوط شظايا “صاروخ اعتراضي” في مستوطنة سديروت

غزة/سما/

سقطت شظايا صاروخ اعتراضي عقب إطلاقه لاستهداف صاروخ آخر أطلق من قطاع غزة، الجمعة، في مدينة سديروت جنوبي إسرائيل، دون وقوع إصابات وفق إذاعة الجيش.

وقالت الإذاعة (رسمية)، إنّ “شظايا صاروخ اعتراضي أطلق لاستهداف صاروخ أطلق من قطاع غزة، سقطت في سديروت، وأحدث أضرارًا مادية، دون وقوع إصابات”.

وقبل ذلك، ذكرت إذاعة الجيش أنّ صافرات الإنذار دوت في سديروت والمنطقة المحيطة بها.

ولاحقا، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها "سديروت" و"نيرعام" ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا.

ورغم مرور 196 يومًا، لم تتمكن إسرائيل التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من تحييد القدرات الصاروخية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وفق مراقبين فلسطينيين.

ولا تزال الفصائل تعلن بين الحين والآخر إطلاق صواريخ على مدن ومستوطنات إسرائيلية، لكن بوتيرة ومدى أقل بكثير مما كان عليه الحال قبل الحرب.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.