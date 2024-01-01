اليمن: الآلاف يتظاهرون في عدة محافظات نصرة لغزة

صنعاء/سما/

شهدت مدن يمنية، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، أمس الجمعة، مسيرات حاشدة لمئات الآلاف من اليمنيين، الذين استأنفوا مسيراتهم الأسبوعية استنكارًا لجرائم الإبادة الجماعية التي مازال الاحتلال الإسرائيلي يُمعن في ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.



وشهدت كافة المدن الرئيسية في مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) مسيرات كبرى، أبرزها المسيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء، إذ امتلأت جنبات ميدان السبعين بالمحتشدين الذين تقاطروا من مختلف مناطق العاصمة وريفها في مسيرة “معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة”.



وتميزت المسيرة الحاشدة التي شهدتها صنعاء أن برنامجها تواصل تحت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية اليوم.

وسارت في محافظة صعدة (شمال) 20 مسيرة مساندة لغزة ومؤيدة لفصائل المقاومة الفلسطينية. كما شهدت محافظة الحديدة (غرب) 21 مسيرة رفعت الشعارات المؤيدة للحق الفلسطيني الأصيل في مواجهة باطل الاحتلال الإسرائيلي.



وتواصلت المسيرات في محافظات حجة وعمران وريمة والمحويت وذمار والبيضاء ومأرب وإب وتعز وغيرها.

ورفعت المظاهرات العلم الفلسطيني، وهتف المحتشدون بالنصر لغزة والهزيمة والعار للاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحشود اليمنية استمرار المسيرات نصرة وإسنادًا للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الهمجية الصهيونية في ارتكاب كافة الجرائم المحرمة والمجرمة في القانون الدولي الإنساني.



وأشاد البيان الصادر عن المسيرات “بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة وكل فلسطين، والذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة الكيان الصهيوني المدعوم من أمريكا وبريطانيا”.



وجدد الإدانة والاستنكار “للموقف العربي المتخاذل تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من حرب إبادة وحصار غير مسبوق دون أن يكون هناك أي موقف عربي أو إسلامي يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له أبناء غزة من إبادة وتنكيل”.

وأكد البيان “موقف اليمن الثابت في مواجهة الظلم والطغيان الذي تتعرض له الأمة، والوقوف إلى جانب المستضعفين في غزة وكل الأراضي الفلسطينية، وعدم التخلي عن نصرتهم”.



وأشاد بالعمليات الجهادية البطولية لحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق.