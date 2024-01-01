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الصفدي لنظيره الإيراني: لن نسمح بخرق إيران أو "إسرائيل" للأجواء الأردنية

الجمعة 19 أبريل 2024 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي لنظيره الإيراني: لن نسمح بخرق إيران أو "إسرائيل" للأجواء الأردنية



عمان/سما/

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن عمان لن تسمح بخرق إيران أو إسرائيل للأجواء الأردنية وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر.

وقال الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني بعد أنباء عن هجمة إسرائيلية ضد إيران، إن الأردن لن يسمح بخرق الأجواء الأردنية من قبل إيران أو إسرائيل.


وشدد على أن "التصعيد الحالي لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيدا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يجب أن يكون وقفه الأولوية التي تتكاتف من أجلها جميع الجهود".

وأضاف أن الأردن لم ولن يسمح لإسرائيل بخرق أجوائه في استهداف إيران، ولن يسمح لإيران بخرق أجوائه أيضا.

وصرح الصفدي في تغريدة على منصة "إكس" في وقت سابق من اليوم أن "التصعيد الإقليمي خطر يجب منعه. وندين كل الأعمال التي تدفع نحو حرب إقليمية. يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني، ويحب أن تبقى الجهود والتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة".

وأكد الصفدي أن "هذه هي الأولوية الآن"، ولا يمكن السماح بدفع انتباه العالم بعيدا عن الهجوم الإسرائيلي على غزة وجهود وقفه فوريا.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تحترم الأردن وحريصة على أمنه وعلى أمن المنطقة.

وقال الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني بعد أنباء عن هجمة إسرائيلية ضد إيران، إن الأردن لن يسمح بخرق الأجواء الأردنية من قبل إيران أو إسرائيل.

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وشدد على أن "التصعيد الحالي لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيدا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يجب أن يكون وقفه الأولوية التي تتكاتف من أجلها جميع الجهود".

وأضاف أن الأردن لم ولن يسمح لإسرائيل بخرق أجوائه في استهداف إيران، ولن يسمح لإيران بخرق أجوائه أيضا.

وصرح الصفدي في تغريدة على منصة "إكس" في وقت سابق من اليوم أن "التصعيد الإقليمي خطر يجب منعه. وندين كل الأعمال التي تدفع نحو حرب إقليمية. يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني، ويحب أن تبقى الجهود والتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة".

وأكد الصفدي أن "هذه هي الأولوية الآن"، ولا يمكن السماح بدفع انتباه العالم بعيدا عن الهجوم الإسرائيلي على غزة وجهود وقفه فوريا.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تحترم الأردن وحريصة على أمنه وعلى أمن المنطقة.

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