"أنونيموس" تعلن اختراق قاعدة بيانات للجيش الإسرائيلي وحصولهم على أكثر من 233 ألف وثيقة

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأن مجموعة القراصنة "أنونيموس" وعدت بنشر وثائق من قاعدة بيانات الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة: "أصدرت مجموعة القراصنة "أنونيموس" بيانا اليوم الجمعة قالت فيه إنها اخترقت قاعدة بيانات للجيش الإسرائيلي، وبحسب البيان، فمن المفترض أن تكشف عن وثائق عسكرية".



وذكر القراصنة أن لديهم أكثر من 20 غيغابايت من البيانات، بينها أكثر من 233 ألف وثيقة. كما يظهر في الفيديو المصاحب للبيان مقاطع من عرض تقديمي تحمل شعارات دائرة الأركان العامة الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه من غير المعروف مدى صحة الوثائق المعروضة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن احتمال تسرب المعلومات متدن.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد تحدثت الشهر الماضي عن نشر مجموعة "أنونيموس" منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي فيها أن قراصنتها نجحوا في سرقة وثائق من المفاعل النووي في ديمونة ومحو بعض المعلومات الموجودة على أنظمة الحاسوب التي اخترقوها.