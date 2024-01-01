عائلات أسرى إسرائيليين تغلق شارع 1 للمطالبة بصفقة تبادل

القدس المحتلة/سما/

أغلقت عائلات أسرى ونشطاء إسرائيليين مساء اليوم، الجمعة، شارع 1 الرئيس باتجاه مدينة القدس المحتلة للمطالبة بصفقة تبادل أسرى. ورفعت عائلات الأسرى والمتظاهرين خلال احتجاجهم لافتات ضد مماطلة وإهمال الحكومة الإسرائيلية بخصوص صفقة تبادل الأسرى، كما قاموا بإشعال براميل كتبت عليها شعارات تنتقد سياسة الحكومة وسط الشارع.



وجاء عن عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، أن "رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) وجه للجمهور صفعات لن ينساها أبدا. فقد قرر وحكومته التخلي عن أحبائنا، لقد فشل وخرب الصفقات وفضل شريكيه المتطرفين سموتريتش وبن غفير على حياة أحبائنا".

وأضافت "طالما أن مواطني إسرائيل محتجزين لدى حماس، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تتمتع بالحرية ولا حتى في عيد الفصح".

وفي وقت سابق اليوم، تجمع آلاف المتظاهرين في سلسلة بشرية من شاطئ "هبونيم" وحتى ريشون لتسيون وسط البلاد، وذلك "تضامنا" مع الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتتجدد الاحتجاجات في الشوارع والبلدات الإسرائيلية خصوصًا في نهاية الأسبوع وتتركز تحديدا في مساء كل يوم سبت، وذلك على خلفية عدم التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.