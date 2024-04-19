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باحث إسرائيلي: تل أبيب حاولت شن هجوم كبير على إيران لكنها فشلت

الجمعة 19 أبريل 2024 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
باحث إسرائيلي: تل أبيب حاولت شن هجوم كبير على إيران لكنها فشلت



القدس المحتلة/سما/

قال الباحث الإسرائيلي تال باري إنه لا يبدو أن الأمور ستتأثر سلبا مع إيران في الوقت الحالي، وذلك عقب أنباء نشرتها وسائل إعلام غربية فجر الجمعة تفيد بأن تل أبيب قصفت مواقع في إيران.


وأضاف رئيس قسم الأبحاث في معهد "ألما" الإسرائيلي في تصريح لصحيفة "معاريف" العبرية: "في تقديري.. الصراع بين إيران وإسرائيل في هذه المرحلة  لن يؤدي إلى مزيد من التفاقم مع حزب الله.. ويبدو بحسب منشورات وتصريحات إيران أنه لا يوجد أي رغبة في التصعيد بل على العكس يبدو أن الإيرانيين يسيرون في اتجاه اللعب في مساحة من الإنكار".

هذا، ويشير باري أيضا إلى أن التقارير غير الرسمية خلقت سردية خاصة تفيد بأن إسرائيل حاولت تنفيذ هجوم كبير لكن إيران تمكنت من إحباطه وبالتالي فشلت تل أبيب في بلوغ هدفها". 

وذكرت وسائل إعلام غربية صباح اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران.


من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قرب مطار أصفهان، فيما نفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي هجوم صاروخي مؤكدين أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وفيما يتعلق بإمكانية تدخل حزب الله والرد على الهجوم الإسرائيلي المزعوم على إيران، يقول الباحث الإسرائيلي: "بما أن حزب الله لم يشارك في الهجوم الكبير الذي شنته إيران فإنني أقدر أنه سيستمر من تلقاء نفسه".

وأوضح في تصريحاته أن "حزب الله موجود في ساحة لعب مختلفة، وهو في حالة حرب مع قواعد مختلفة ومحدودة للعبة ضد إسرائيل".

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