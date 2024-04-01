الأردن: مظاهرات شعبية في محيط السفارة الإسرائيلية تدعم غزة وتطالب بمحاكمة تل أبيب

عمان/سما/

انطلقت مظاهرات شعبية بعد صلاة الجمعة، في محيط السفارة الإسرائيلية، من مسجد الكالوتي في منطقة الرابية بعمان، دعما للفصائل الفلسطينية وأهالي غزة.

وهتف المتظاهرون ضد الولايات المتحدة باعتبارها "رأس الإرهاب وشريكا أساسيا في الحرب الإسرائيلية".

وحمل المشاركون الولايات المتحدة "قتل وإبادة الآلاف من أهالي غزة" وطالبو خلال هتافاتهم بـ"محاكمة واشنطن وتل أبيب على جرائمهم في القطاع".

كما ندد المشاركون بالفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، قائلين إنه "دليل قاطع على المؤامرة الأمريكية لاغتيال حق الشعب الفلسطيني".

وصوت مجلس الأمن الدولي مساء الخميس على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفا عشرات آلاف الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال.