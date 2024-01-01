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بسبب التحيز لـ"إسرائيل".. محرر يهودي يستقيل من عمله في الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية

الجمعة 19 أبريل 2024 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب التحيز لـ"إسرائيل".. محرر يهودي يستقيل من عمله في الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية



القدس المحتلة/سما/

استقال محرر يهودي يعمل في الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية NPR، بعد أن أوقف عن العمل بسبب انتقاده تحيز الإذاعة لصالح إسرائيل وقمع وجهات النظر الأخرى.

بسبب التحيز لإسرائيل.. محرر يهودي يستقيل من عمله في الإذاعة الوطنية العامة الأمريكيةقناة ألمانية توقف مذيعة من أصول سورية دعت لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية
ونشر أوري برلينر، المحرر في NPR، نقدا للشبكة في Free Press الأسبوع الماضي، وكتب أنه عندما بدأ في NPR كانت هناك "ثقافة منفتحة"، والتي تغيرت في السنوات الأخيرة.. أما اليوم، أولئك الذين يستمعون إلى NPR أو يقرأون تغطيتها عبر الإنترنت يجدون شيئا مختلفا: النظرة العالمية المقطرة لشريحة صغيرة جدا من سكان الولايات المتحدة".

وأشار برلينر إلى أنه بينما اعتادت الإذاعة الوطنية العامة أن تفتخر بجمهورها الواسع والمتنوع، فإن ذلك تغير بمرور الوقت، واصفا الجمهور الحالي للإذاعة بأنه "أغلبية ساحقة من البيض والتقدميين، الذين يتجمعون حول المدن الساحلية والمدن الجامعية".

وحذر من أن "روح الانفتاح لم تعد موجودة داخل NPR، والآن، كما هو متوقع، ليس لدينا جمهور يعكس أمريكا"، مضيفا: "لن يمثل ذلك مشكلة بالنسبة إلى منفذ إخباري جدلي بشكل علني يخدم جمهورا متخصصا. ولكن بالنسبة إلى NPR، التي تدعي أنها تأخذ في الاعتبار كل الأشياء، فإن ذلك مدمر لكل من صحافتها ونموذج أعمالها".

وأدرج برلينر العديد من المشكلات التي وجدها في تقارير NPR، بما في ذلك تغطيتها للجدل المتعلق بهنتر بايدن، وادعاءات التواطؤ بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وروسيا، وتغطية جائحة فيروس كورونا وأصول الفيروس، وأخيرا تغطية الإذاعة للحرب بين إسرائيل وحماس.

بعد فترة وجيزة من تعليقه عن العمل، أعلن برلينر في منشور عبر منصة "إكس" أنه استقال من NPR، مشددا على أنه لا يدعم الدعوات لوقف تمويل NPR ويحترم نزاهة زملائه.

وكتب برلينر: "لكنني لا أستطيع العمل في غرفة أخبار حيث يتم الاستهانة بي من قبل مدير تنفيذي جديد تؤكد آراؤه المثيرة للخلاف المشاكل ذاتها في NPR التي أستشهد بها في مقالتي عن Free Press".

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