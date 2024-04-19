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صحيفة أمريكية توضح حقيقة منح واشنطن ضوءا أخضر لـ"إسرائيل" لاجتياح رفح.. ما هو المقابل؟..

الجمعة 19 أبريل 2024 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية توضح حقيقة منح واشنطن ضوءا أخضر لـ"إسرائيل" لاجتياح رفح.. ما هو المقابل؟..



واشنطن/سما/

أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" نقلا عن مصدر مطلع أن مجلس الأمن القومي الأمريكي نفى تقارير حول موافقة واشنطن على العملية الإسرائيلية في رفح مقابل عدم شن تل أبيب هجوما مضادا على إيران.

وقال مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي لم يذكر اسمه للصحيفة: "هذا غير صحيح، هذا الموضوع لم تتم مناقشته".


وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام قطرية عن مثل هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقل موقع "والا " العبري عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي رفع خلال الساعات الماضية من جاهزيته لشن هجوم عسكري واسع على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة.

وأشار المسؤولون إلى أن انسحاب الجيش من مناطق في خان يونس جنوب القطاع وكذلك مناطق أخرى في الشمال كان يهدف لإعادة الانتشار من أجل العملية البرية في رفح.

وتثير العملية انتقادات وقلقا دوليا في ظل تكدس نحو مليوني نازح في تلك المدينة من أصل 2.3 مليون نسمة هم إجمالي سكان قطاع غزة.

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