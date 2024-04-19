صحيفة: تدقيق أمني حول استفادة إسرائيل من اليونيفيل باستهداف قادة ميدانيين لحزب الله

بيروت/سما/

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الخميس، إن عملية تدقيق أمنية تجري في لبنان، حول استفادة الجيش الإسرائيلي من قوات اليونيفيل باستهداف سيارات قادة ميدانيين لحزب الله.



ونقلت الصحيفة عن مصادر في أحد الأجهزة الأمنية في لبنان، قوله إن "عملية تدقيق جارية بشأن معلومات تفيد بأن العدو يستفيد من الرصد الميداني الذي تقوم به بعض وحدات اليونيفل في جنوب الليطاني، ما يساعده في استهداف سيارات قادة ميدانيين في المقاومة".

ووفق زعم الصحيفة فإن المعطيات أشارت إلى أن إحدى الوحدات "التي تملك نقطة ثابتة عند أحد مداخل جنوب الليطاني تلعب دورا استخباراتيا متقدما في رصد سيارات تم استهدافها".

وكانت جبهة جنوب لبنان شهدت أمس الأربعاء تصعيدا نوعيا، بعدما استهدف حزب الله مقرا في عرب العرامشة تابعا للجيش الإسرائيلي موقعا إصابات عدة في صفوفه.

وتشهد حدود لبنان الجنوبية اشتباكات منذ 8 أكتوبر الماضي، عقب يوم من إعلان حركة حماس شن عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وأكد حزب الله أن جبهة لبنان هي "جبهة مساندة لغزة".

وتتزايد المطالبات الدولية والأممية بتهدئة الأوضاع بين لبنان وإسرائيل، تخوفا من اتساع رقعة الحرب خاصة مع الهجوم الإيراني على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، فيما يؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.