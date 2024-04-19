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قناة عبرية: نتنياهو يخشى إصدار مذكرات اعتقال بحقه ويطلب المساعدة من بريطانيا وألمانيا

الجمعة 19 أبريل 2024 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: نتنياهو يخشى إصدار مذكرات اعتقال بحقه ويطلب المساعدة من بريطانيا وألمانيا



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة "12" العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخشى أن تصدر المحكمة الجنائية في لاهاي أوامر باعتقاله ومسؤولين آخرين بسبب الانتهاكات في الحرب على غزة.

وقالت القناة إن نقاشا عاجلا جرى يوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء وظل سريا حتى الآن، ظهرت فيه سيناريوهات مثيرة للقلق ومخاوف جدية تسمح بإصدار مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين والقادة الأمنيين والسياسيين بمن فيهم نتنياهو نفسه.


وذكرت أن النخبة السياسية والقانونية العليا في إسرائيل كانت حاضرة في المناقشة. 

وأشارت القناة العبرية إلى أن خلفية إصدار مذكرات اعتقال دولية هي الحرب في غزة.

وأكدت أن نتنياهو طلب من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا خلال زيارتهما إسرائيل التدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قبل المحكمة الجنائية.

وأوضحت أن تل أبيب حصلت على معلومات ورسائل تفيد باحتمال إصدار أوامر كهذه على نحو كبير، وقد يكون إصدارها نهاية الشهر المقبل.

وأفادت بأن المشاورات طرحت مسألة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتصريحات عدة دول بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، فضلا عن معاملة السكان المدنيين في قطاع غزة بطريقة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي نهاية المناقشة تم اتخاذ قرار بمحاولة اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وأيضا أمام الأحزاب السياسية النافذة، وذلك لمنع صدور أوامر الاعتقال.

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