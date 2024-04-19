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"واينت": صمت في "إسرائيل" والجيش في حالة تأهب قصوى

الجمعة 19 أبريل 2024 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واينت": صمت في "إسرائيل" والجيش في حالة تأهب قصوى



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "واينت" العبري، بأن هناك صمتا في إسرائيل بشأن "الضربة الإسرائيلية على إيران"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن نظام الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى.

وهزت انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهدف الذي تم قصفه في إيران مطار عسكري في منطقة أصفهان.

وبينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تصدت لـ3 مسيرات في سماء أصفهان، قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إنه لم يكن هناك هجوم صاروخي على إيران، وأن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة لتفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

كما أفيد بأنه تم تحويل الرحلات الجوية المدنية من سماء إيران.

ولفت "واينت" إلى أنه "في إسرائيل هناك صمت إزاء الحدث"، حيث لم تعلق إسرائيل ولم تعلن مسؤوليتها، لكن "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبيرين قولهما إن "إسرائيل تقف وراء الهجوم على إيران فجر اليوم". 

من جهة أخرى، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران ولم تعبر عن موقف محدد.

وأشار "واينت" إلى أنه في وقت سابق من الليلة، تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وناقشا "تصرفات إيران في الشرق الأوسط"، فضلا عن "التهديدات الإقليمية الأخرى"، وفق بيان للبنتاغون.

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