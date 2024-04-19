مجموعة السبع تستنكر "العدد غير المقبول من المدنيين" الذين قتلوا في غزة

وكالات/سما/

استنكرت مجموعة السبع الدولية "العدد غير المقبول من المدنيين" الذين قتلوا في قطاع غزة خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي.

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان "نأسف لكل الخسائر في أرواح المدنيين ونتابع بقلق بالغ العدد غير المقبول من المدنيين الذين قتلوا في غزة، وبينهم آلاف النساء والأطفال وأشخاص يعيشون أوضاعا هشة".

وشددوا على أنه "يجب بذل المزيد من الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة المتفاقمة" في غزة"، مطالبين بـ"الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين ووقف دائم لإطلاق النار في غزة".

وجدد الوزراء معارضتهم لـ"عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح"، محذرين من "عواقبها الكارثية على المدنيين".

وحسب آخر إحصائية كشفت عنها وزارة الصحة في القطاع يوم أمس الخميس، فإن حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى "33970 شهيدا و76770 إصابة"، مشيرة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".