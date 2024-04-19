أهالي رفح والنازحون إليها: نناشد العالم حماية المدنيين في أكثر مدن العالم ازدحاما

ناشد أهالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والنازحون إليها جراء القصف الإسرائيلي المستمر، العالم "الوقوف أمام مسؤولياته لحماية المدنيين في أكثر مدن العالم ازدحاما واكتظاظا".

وقالوا في بيان لهم، اليوم الجمعة: "ستشهد محافظة رفح مذبحة إبادة غير مسبوقة لمئات الآلاف من سكانها، إن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول إليها".

وأضاف البيان: "القاطنين في رفح وحدوا موقفهم بعدم مغادرتها حتى ولو حاول العدو إخلاءها قبل اجتياحها، وهم يفضلون الموت في بيوتهم وخيامهم على النزوح لأي منطقة أخرى".

وختم البيان: "نناشد العالم للوقوف أمام مسؤولياته لحماية المدنيين في أكثر مدن العالم ازدحاما واكتظاظا".

يذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أجرى الاثنين الماضي، نقاشا حول مسألة الاستعدادات لتنفيذ العمليات المدنية اللازمة لتوغل قوات الجيش بريا في مدينة رفح، وأكد غالانت على "ضرورة التركيز على إخلاء المدنيين من رفح".

والجدير ذكره، أن مصدرين إسرائيليين قالا لشبكة "سي إن إن" الاثنين الماضي، إن إسرائيل كانت بصدد اتخاذ أولى خطواتها نحو شن هجوم بري على رفح هذا الأسبوع، لكنها أرجأت تلك الخطط في الوقت الذي تدرس فيه الرد على الهجوم الإيراني الأخير.

وفجر اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام غربية أنه سمع دوي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي "بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران"، مبينا أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة".

وقد نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وقالت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية للصحيفة نفسها إن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لـ"أسباب استراتيجية".