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"سي إن إن": "إسرائيل" وإيران لن تواصلا تبادل الضربات

الجمعة 19 أبريل 2024 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سي إن إن": "إسرائيل" وإيران لن تواصلا تبادل الضربات



طهران/سما/

ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر في أجهزة الاستخبارات، أن إسرائيل وإيران لا تنويان شن ضربات متبادلة جديدة.

وأشار محاور القناة إلى أن "مسلسل الهجمات انتهى"، ووفقا له، فمن غير المتوقع حدوث هجوم إيراني ردا على الهجوم الإسرائيلي الأخير.


وكانت قناة ABC التلفزيونية الأمريكية قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن إسرائيل شنت ضربة صاروخية على منشأة في الأراضي الإيرانية، فيما أشارت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤول أمريكي أيضا إلى أن الهجوم كان ردا إسرائيليا على الهجوم الإيراني في 13 أبريل الجاري.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن رصد طائرات مسيرة في سماء محافظة أصفهان اليوم الجمعة، حوالي الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني فقد أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية 3 طائرات مسيرة في سماء أصفهان. وبحسب وكالة "تسنيم" لم يتم تنفيذ أي ضربات صاروخية على الأراضي الإيرانية.

وأوضح الجنرال في الجيش الإيراني سيافوش ميهاندوست، بحسب ما نقلت الوكالة، أن الأصوات العالية المسجلة في مدينة أصفهان الإيرانية، ارتبطت بـ "إطلاق قوات الدفاع الجوي النيران على أجسام مشبوهة"، ولم يسجل أي دمار أو "حوادث". بدورها، ذكرت مصادر مطلعة لقناة Press TV أن المدن الإيرانية، بما فيها أصفهان، لم تتعرض لهجوم من قبل أي دولة أجنبية.

#اسرائيل

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