مكالمة صعبة وصراخ بين نتنياهو ووزيرة خارجية المانيا بشان غزة

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 13 العبرية ان محادثة وصفت بالصعبة جرت بين وزيرة الخارجية الالمانية ونتنياهو وصلت حد الصراخ التي قالت الوزيرة الالمانية لنتنياهو إن المجاعة متفشية في غزّة.

فيما رد نتنياهو على الوزيرة الالمانية بغضب :"لا يوجد مجاعة في غزة، انظري إلى مشاهد الناس في الاسواق وعلى شاطئ البحر"، فردّت عليه الوزيرة "هل تريد القول أن أطبائنا المتواجدين في الميدان في غزة لا يقولون الحقيقية؟ وأن الصحافة العالمية تكذب؟".

واضافت الوزيرة طبقا للقناة 13 العبرية إنها تستطيع أن ترى صور الجوع في هاتفها، فنصحها نتنياهو أن تُدخل هاتفها إلى غزة وتصّور الحياة العادية هناك في الأسواق وشواطئ البحر، لتجيبه الوزيرة بنصيحة عدم استمرار عرض صور غير حقيقية ولا تعبر عن الوضع في غزة.

‏نتنياهو ردّ وقال: نحن لسنا كالنازيين الذين أنتجوا صورًا مفبركة عن واقع متخيل!