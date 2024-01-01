زلة لسان جديدة.. بايدن يحذر الإسرائيليين من مهاجمة حيفا بدل رفح (شاهد)

واشنطن / سما /

سجل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس، زلة لسان جديدة، حيث حذّر إسرائيل من الإقدام على مهاجمة حيفا (شمال إسرائيل) وقصد رفح في جنوب قطاع غزة.

وتتالت زلات اللسان لدى بايدن (81 عاما) مؤخرا، ما يرفع علامات سؤال حول مدى قدرته على أداء وظيفته كرئيس أكبر بلد في العالم.

وظهر بايدن مرتبكا إلى حد بعيد في مقابلة أجرتها شركة Nexstar Media في معرض رده على سؤال عن خطته لاستعادة الناخبين المؤيدين للفلسطينيين في أعقاب الحرب الإسرائيلية ضد غزة.

وقال: “لقد اجتمعت معهم (الإسرائيليين) أولا”. وتابع: “ثانيا، لقد أوضحت أنه يتعين علينا زيادة كمية الغذاء والمياه والرعاية الصحية التي تذهب إلى غزة بشكل كبير”. وأضاف: “لقد أوضحت للإسرائيليين: لا تتحركوا نحو حيفا”، ويبدو أنه كان يقصد رفح.