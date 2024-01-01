شركات طيران تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل بعد الهجوم في إيران

وكالات / سما /

ألغت شركات طيران رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل في أعقب الهجوم الإسرائيلي في إيران، قبيل فجر اليوم الجمعة. ويأتي ذلك بعد إلغاء شركات طيران لرحلاتها الجوية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، ليلة السبت – الأحد الماضية.

​وشركات الطيران التي ألغت رحلاتها إلى إسرائيل، اليوم، هي: KLM، "سويس إير"، "أوستريان إيرلاينز" و"لوفتهانزا". وألغت هذه الشركات رحلاته اليوم فقط، لكن القناة 12 أشارت إلى قلق إسرائيلي من احتمال استمرار إلغاء الرحلات الجوية في الأيام المقبلة أيضا. ويتوقع أن يمر في مطار بن غوريون 50 ألف مسافر اليوم.

وكانت شركة KLM قد أوقفت رحلاتها الجوية من إسرائيل وإليها في أعقاب الهجوم الإيراني، مطلع الأسبوع الحالي، وكان مقرر أن تعود اليوم إلى تسيير رحلاتها الجوية، إلا أنها ألغت هذه الرحلات بعد الهجوم الإسرائيلي.

وأعلنت شركة الطيران الهندية رحلاتها الجوية إلى إسرائيل ومنها حتى نهاية تيسان/أبريل الجاري. وكانت قد أوقفت هذه الشركة رحلاتها الجوية في أعقاب الهجوم الإيراني واليوم أعلنت عن تمديد إلغاء رحلاتها.

وليس واضحا حاليا متى ستستأنف شركة "يونايتد إيرلاينز" رحلاتها الجوية بعد أن أوقفتها بع الهجوم الإيراني، فيما أعلنت شركة "إيزي جيت" عن وقف رحلاتها الجوية إلى إسرائيل ومنها حتى نهاية تشرين الأول/أكتوير المقبل، كما أعلنت شركة "إير كندا" أن رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل ستتوقف حتى بداية حزيران/يونيو المقبل.