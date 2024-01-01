مجموعة السبع تعارض عملية عسكرية برفح وتدعو لوقف لإطلاق النار

غزة / سما /

أكدت مجموعة السبع، اليوم الجمعة، معارضتها شن اسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

وذكر بيان لوزراء خارجية مجموعة السبع أن دول المجموعة تحث كل الأطراف على وقف أي تصعيد آخر في الشرق الأوسط.

وشدد على أنه يجب بذل المزيد من الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة المتفاقمة في قطاع غزة.

وجدد معارضة مجموعة السبع لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح، وحذر من عواقبها الكارثية على المدنيين.

وطالب البيان بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وبإطلاق سراح جميع المحتجزين، وبضمان وصول المساعدات.

وبخصوص البحر الأحمر، أشار البيان إلى أن سلامة الشحن والملاحة فيه أمر ذو أولوية لدول مجموعة السبع، التي تعمل لحماية سفن الشحن بالمنطقة.