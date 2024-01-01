  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجموعة السبع تعارض عملية عسكرية برفح وتدعو لوقف لإطلاق النار

الجمعة 19 أبريل 2024 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة السبع تعارض عملية عسكرية برفح وتدعو لوقف لإطلاق النار



غزة / سما /

أكدت مجموعة السبع، اليوم الجمعة، معارضتها شن اسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

وذكر بيان لوزراء خارجية مجموعة السبع أن دول المجموعة تحث كل الأطراف على وقف أي تصعيد آخر في الشرق الأوسط.

وشدد على أنه يجب بذل المزيد من الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة المتفاقمة في قطاع غزة.

وجدد معارضة مجموعة السبع لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح، وحذر من عواقبها الكارثية على المدنيين.

وطالب البيان بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وبإطلاق سراح جميع المحتجزين، وبضمان وصول المساعدات.

وبخصوص البحر الأحمر، أشار البيان إلى أن سلامة الشحن والملاحة فيه أمر ذو أولوية لدول مجموعة السبع، التي تعمل لحماية سفن الشحن بالمنطقة.

#مجموعة السبع #رفح

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة الاسرائيلية : نتنياهو حدد موعدا لدخول رفح ..

نتنياهو يعلن مواصلة اسرائيل الحرب في قطاع غزة وتستعد لسيناريوهات في مناطق أخرى

القناة 13 : الهُجوم البالستي الإيراني غير مسبوق في العالم وحدثٌ أكبر منّا وإيران تمتلك قدرات دولة عظمى

مجلس الامن: "فيتو" أميركي يمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

"اكسيوس" : اجتماع أميركي إسرائيلي اليوم لبحث هجوم رفح

الحرس الثوري الإيراني : طهران قد تراجع عقيدتها النووية في ظل التهديدات الإسرائيلية

ليبرمان: نحن لسنا على مقربة من الانتصار بل قمة العار ..

الأخبار الرئيسية

Screenshot_1

فيديو.. رئيسة مجلس الأمن الدولي تبكي تأثرا خلال كلمة مندوب فلسطين

اسرائيل وقطر

أمريكا: قطر وسيط لا غنى عنه في غزة

هجوم أصفهان

محللون إسرائيليون: طبيعة الهجوم بأصفهان تسمح لإيران باحتوائه وعدم الرد

ايران

ايران: لم يسجل أي انفجار كبير ناجم عن إصابة إثر تهديد خارجي

إسرائيل تهاجم إيران وسماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان والدفاعات الإيرانية تُسقط مسيرات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية