بن غفير يعتبر الهجوم المنسوب إلى إسرائيل في إيران "ضعيفا"

القدس المحتلة / سما /

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن الهجوم المنسوب إلى تل أبيب في إيران، فجر الجمعة، "ضعيف".



وكتب بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في منشور على منصة "إكس" كلمة واحدة وهي "ضعيف".



فيما لم تعلن إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن الهجوم المنسوب إليها.



وفجر اليوم، قالت وسائل إعلام أمريكية منها "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، إن تل أبيب وجهت ضربة لإيران ردا على هجومها قبل أيام.



وبينما أكد إعلام إيراني منه التلفزيون الرسمي تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة تم إسقاطها في سماء أصفهان وسط البلاد، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية إن إسرائيل هاجمت بصواريخ أطلقت من طائرة "أصولا" للقوات الجوية الإيرانية في المدينة.



كما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد عسكري كبير، أن صوت الانفجار القوي قرب مدينة أصفهان ناجم عن "استهداف منظومة الدفاع الجوي لجسم مشبوه".



ولفت إلى أنه لم تقع هناك "أي أضرار أو حوادث".



وجاء الهجوم في ظل ترقب رد من تل أبيب على استهداف إيران لإسرائيل، في 13 أبريل/ نيسان الجاري، انتقاما لقيادي في الحرس الثوري قُتل في غارة على دمشق مطلع الشهر نفسه.