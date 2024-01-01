إفتتاح " إنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي " في حفل استثنائي بحضور عدد من كبار المسؤولين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (19 أبريل 2024):

أعلنإنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي، مشروع الشقق الفندقية الفاخرة التابع لمحفظة منتجعات وفنادق إنتركونتيننتال، عن افتتاح أبوابه رسمياً في موقعه المميز في حي البطين الراقي خلال حفل كبير أقيم مساء أمس 18 أبريل. وتضمن الحفل مجموعة من الفعاليات المنسقة بعناية، والتي تضمنت عرض إسقاط ضوئي رائعاً وعروضاً حية وعرضاً مذهلاً للألعاب النارية وغيرها الكثير، مما منح الحضور تجربة فريدة لا تُنسى. وشملت قائمة المدعوين مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين التنفيذيين، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من مجموعة منتجعات وفنادق إنتركونتيننتال والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، الجهة المالكة للمشروع.

وأُقيمت مراسم الافتتاح مساء امس، وتلاها عرض مذهل للألعاب النارية احتفالاً بالافتتاح. بحضور العديد من مالكي أسهم المشروع ومجموعة من قادة القطاع، بمن فيهم سعادة طارق عبد الرحيم أحمد راشد الحوسني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق؛ وهيثم مطر، المدير العام لمنتجعات وفنادق إنتركونتيننتال؛ ؛ بالإضافة إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين الشخصيات السياحيه البارزة.

ويوفر إنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي مفهوماً جديداً لأسلوب الحياة الراقية في قلب أبوظبي، حيث تم تزويده بما يلبي جميع احتياجات الضيوف، كما يضم 130 وحدة سكنية مفروشة بالكامل تتميز بأثاث مصنوع من القماش الفاخر وتصاميم عصرية فريدة، والتي تتكامل مع مجموعة من وسائل الراحة الفاخرة والإطلالات الخلابة على المرسى الجميل وأفق أبوظبي المذهل. ويوفر المشروع للمقيمين والضيوف مجموعة واسعة من المساحات الترفيهية التي تتضمن مركز للياقة البدنية وشاطئاً وحوض سباحة خاصاً، إلى جانب العديد من وجهات تناول الطعام الحائزة على جوائز، مثل مطعم بيبلوس سور مير وتشو جو ومطعم وركن مشروبات شاماس شوراسكاريا، بالإضافة إلى بيلجان كافيه، والتي تقع جميعها على مسافة قريبة من المشروع.

وانطلقت فعالية الافتتاح في تمام الساعة 5 مساءً في 18 أبريل بعرض إسقاط ضوئي ضخم يغطي واجهة المشروع بالكامل، وشمل سلسلة من العروض البصرية المذهلة. وقضى الضيوف أوقاتاً رائعة في سي لاونج الذي يتميز بتصاميمه المنتقاة بعناية وأجوائه الترحيبية المميزة، إلى جانب إطلالات التراس الواسعة على المرسى. كما أضافت العروض الترفيهية مزيداً من الروعة إلى الأمسية، حيث استمتع الحضور بالمواهب الموسيقية المذهلة والأداء الفريد لمنسق الأغاني وعازفي الكمان والساكسفون.

وانتقل بعد ذلك الضيوف إلى مطعم جونز سوشال، حيث ألقى يونيب صديقي، المدير التنفيذي لشركة جونز ذا جروسر المالكة للمطعم، كلمة رحب فيها بالحضور وشاركهم الرؤى المتعلقة بمفهوم جونز سوشال وعروضه المميزة. ويفتتح المطعم أبوابه لأول مرة في أبوظبي ويمثل وجهة فريدة تقدم مفهوماً جديداً للأطعمة والتجارب الاجتماعية في أبوظبي. وحظي الضيوف بفرصة الاستمتاع بالأجواء الرائعة للمطعم وعروضه المميزة، بما في ذلك قائمة طعام خاصة محضرة بعناية، إلى جانب الموسيقى الحية وعروض مؤدي الرقصات اللاتينية، مما أضاف مزيداً من الروعة إلى الأجواء الاحتفالية.

ويأتي الحفل الكبير بمناسبة افتتاح إنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي أبوابه رسمياً أمام الضيوف، كما يسلط الضوء على جهود المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ومجموعة منتجعات وفنادق إنتركونتيننتال الرامية إلى توفير تجارب استثنائية للزوار والمقيمين على حد سواء. ويسعى المشروع إلى الارتقاء بمشهد الضيافة في أبوظبي، ويأتي انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة في العاصمة الإماراتية وتوفير تجارب ضيافة عالمية المستوى.