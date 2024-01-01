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ماسك يعلق بسخرية على الهجوم الإسرائيلي على إيران : دولاراتنا تفجر دولاراتنا الأخرى"..

الجمعة 19 أبريل 2024 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماسك يعلق بسخرية على الهجوم الإسرائيلي على إيران : دولاراتنا تفجر دولاراتنا الأخرى"..



واشنطن / وكالات /

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بسخرية على التقارير التي تتحدث عن الهجوم الإسرائيلي على إيران، مستذكرا دافعي الضرائب الأمريكيين ومصير أموال ضرائبهم.

وصباح اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قرب مطار أصفهان، فيما نفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي هجوم صاروخي مؤكدين أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وحسب وكالة "فارس"، فقد وقع انفجار قرب المطار والقاعدة الثامنة للقوات الجوية الإيرانية في أصفهان، وألغت سلطات البلاد الرحلات الجوية فوق طهران وأصفهان وشيراز لبعض الوقت.

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" التي يملكها ماسك، أن القاعدة الجوية الثامنة الإيرانية كانت هدفا محتملا للهجوم الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تلك القاعدة نقطة تمركز لطائرات F-14 Tomcat المقاتلة التي سلمتها الولايات المتحدة لنظام الشاه في إيران في السبعينيات.

وعلق ماسك على هذا المنشور بقوله: "تفجر دولارات ضرائبنا بطريقة ما دولارات ضرائبنا أيضا".

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