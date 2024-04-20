طقس فلسطين : أجواء صافية وانخفاض على الحرارة

غزة / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلاً نهارا ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج .

السبت 20/04/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً نهارا باردا نسبياً ليلاً فوق المناطق الجبلية، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 21/04/2024: يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلاً نهارا باردا نسبياً ليلاً فوق المناطق الجبلية ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بقليل ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 22/04/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حار نسبياً حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفية الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .