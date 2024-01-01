المجازر مستمرة ..شهداء بالعشرات وغارات مكثفة على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٩٦ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٧١ شهيد و ١٠٦ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٣٩٧٠ شهيد و ٧٦٧٧٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وعادت طائرات الاحتلال لتنفذ سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة وأجزاء من شمال القطاع.

وارتقى اربعة شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة السر في مخيم الشاطئ غربي غزة

كما استشهد مواطن واصيب اخرون في قصف استهدف مواطنين قرب مركز التموين بنفس المخيم.

وارتقى خمسة شهداء وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الجزار قرب جسر الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقصفت المدفعية الاسرائيلية شارع عشرة جنوب مدينة غزة.

وشنت طائرات الإحتلال الحربية غارة مدينة بيت لاهيا شمال القطاع فيما قصفت المدفعية عدة مناطق ببيت حانون.

واستشهد ثلاثة مواطنين ووقعت عدة اصابات في إطلاق قوات الاحتلال النار على مواطنين شرق جباليا

جنوب القطاع

وارتفع إلى ١١ عدد الشهداء الذين ارتقوا في قصف استهدف خيمة تعيش بها عائلة عياد شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي خان يونس انتشلت طواقم الدفاع المدني اربعة جثامين متحللة من مناطق متفرقة.

وسط القطاع

وانتشل مسعفون 9 شهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واصيب عدة مواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

واستشهد شاب فلسطيني برصاص قناص إسرائيلي شرق دير البلح وسط القطاع.





