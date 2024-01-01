بعد الهجوم “الغامض”.. مسؤول إيراني ينفي وجود خطة للرد و”بن غفير” يصف القصف بـ”الضعيف”

طهران /وكالات /

قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الجمعة إن طهران ليس لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان مصادر أن إسرائيل شنت هجوما على إيران.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “لم نتأكد من المصدر الخارجي المسؤول عن الواقعة. لم نتعرض لأي هجوم خارجي والنقاش يميل أكثر نحو تسلل وليس هجوم”.

بدوره اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن الهجوم المنسوب إلى إسرائيل في إيران، فجر الجمعة، “ضعيف”.

وكتب بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، في منشور على منصة “إكس” كلمة واحدة وهي “ضعيف”.

وحتى الساعة (06:15) لم تعلن إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن الهجوم المنسوب إليها.

وفي ذات السياق، قال نائب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة إن فرنسا تدعو إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط، وذلك بعد تقارير تفيد بأن إسرائيل شنت هجوما جويا على الأراضي الإيرانية في وقت سابق اليوم.

وقال بارو لراديو سود “كل ما يمكنني قوله هو إن موقف فرنسا هو دعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وضبط النفس”.

إلى ذلك قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها توصي السفن التجارية في الخليج العربي وغرب المحيط الهندي بالبقاء في حالة حذر تأهبا لزيادة نشاط الطائرات المسيرة في المنطقة.

وقالت أمبري إنها تلقت معلومات تشير إلى تنفيذ “ضربة عسكرية إسرائيلية” على أصفهان بإيران.

كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم لحاق ضرر بالمواقع النووية الإيرانية عقب هجوم بمسيرات شهدته البلاد، فجر الجمعة، ودعت جميع الأطراف إلى التحلي بـ”أقصى درجات ضبط النفس”.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منصة إكس، إنها “تؤكد عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية” عقب تلك الهجمات.

وأوضحت أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي “مستمر في دعوة الجميع إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس”.

وأكد غروسي أن “المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون هدفا في الصراعات العسكرية على الإطلاق”، وفق الوكالة التي قالت إنها “تراقب الوضع عن كثب”.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها على علم بتقارير مماثلة لكن لا توجد مؤشرات على أن سفنا تجارية كانت الهدف المقصود من الهجوم.

وقفزت أسعار النفط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل اليوم الجمعة متأثرة بتقارير عن الهجوم مما أثار مخاوف من احتمال تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط. وتخلى خام برنت عن بعض تلك المكاسب، ليجري تداوله بارتفاع 1.85 بالمئة إلى 88.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى مستوى مرتفع عند 90.75 دولار.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين إن إسرائيل هاجمت إيران. بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن قواتها أسقطت طائرات مسيرة، وذلك بعد أيام من شن إيران هجوما انتقاميا بطائرات مسيرة على إسرائيل.

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن ثلاثة انفجارات سُمعت بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غرب مدينة أصفهان، فيما صرح مسؤول إيراني لرويترز أن الانفجارات التي سُمعت في أصفهان كانت نتيجة لتفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، مضيفا أنه لم يتم شن هجوم صاروخي على إيران.