إسرائيل تهاجم إيران وسماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان والدفاعات الإيرانية تُسقط مسيرات

طهران / وكالات /

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إسرائيل هاجمت إيران، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن القوات الإيرانية دمرت طائرات مسيرة، وذلك بعد أيام من شن طهران ضربة انتقامية بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وأفاد أحد المصادر لرويترز بأن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم لكن إسرائيل أبلغتها قبل تنفيذه.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن دوي ثلاثة انفجارات سُمع بالقرب من قاعدة عسكرية في مدينة أصفهان بوسط البلاد. وصرح مسؤول إيراني لرويترز بأنه لم يكن هناك هجوم صاروخي وأن الانفجارات جاءت نتيجة تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه بعد منتصف الليل بقليل “شوهدت ثلاث طائرات مسيرة في سماء أصفهان. وجرى تفعيل نظام الدفاع الجوي وتدمير هذه المسيرات في السماء”.

وأضاف لاحقا أن الوضع في أصفهان طبيعي ولم تقع أي انفجارات على الأرض.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه التقارير.

وقالت إسرائيل إنها سترد على الهجوم الذي شنته إيران في بداية الأسبوع واستخدمت فيه مئات الطائرات المسيرة وصواريخ ردا على غارة يعتقد أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في سوريا. وأُسقطت معظم المسيرات والصواريخ الإيرانية قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأثار محللون ومراقبون مخاوف بشأن مخاطر اتساع نطاق حرب إسرائيل في غزة إلى أنحاء المنطقة.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد حذر إسرائيل قبل ضربة اليوم الجمعة من أن طهران سترد “بقوة” على أي هجوم على أراضيها.

وأخبرت إيران مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بأنه “يجب إجبار إسرائيل على وقف أي مغامرات عسكرية أخرى ضد مصالحها” في الوقت الذي حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الشرق الأوسط يمر “بأقصى اللحظات خطورة”.

وانخفضت الأسهم الآسيوية وعوائد السندات اليوم الجمعة في حين قفزت عملات الملاذ الآمن والذهب والنفط الخام. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين إلى 88.86 دولار للبرميل، وربح الدولار على نطاق واسع، وصعد الذهب واحدا بالمئة بينما هبطت العقود الآجلة للمؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المنشآت النووية التي تجري فيها إيران أنشطة تصفها طهران بأنها سلمية لم تتضرر.

ويوجد موقع نطنز النووي، وهو محور برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، في أصفهان.

وذكر موقع (فلايت رادار 24) الذي يتابع حركة الطيران أن المطارات في طهران وشيراز وأصفهان أغلقت حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، في إجراء قابل للتمديد، فيما تم السماح بالرحلات الجوية بداية من النصف الغربي من إيران.

وقال الموقع على منصة إكس إن بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى طهران التابعة للخطوط الجوية التركية وطيران الإمارات عادت إلى نقطة انطلاقها. وأظهر أن رحلة طيران إيرانية كانت متجهة إلى طهران من روما غيرت مسارها إلى أنقرة بتركيا.

وبحسب الموقع، واصلت طيران الإمارات وفلاي دبي والخطوط الجوية التركية وويز إير أبوظبي وبيلافيا وشركات طيران أخرى استخدام الجزء الذي ظل مفتوحا من المجال الجوي الإيراني صباح اليوم.